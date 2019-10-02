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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 17:06

Af yasası için son dakika tarih verildi! 30 bin kişi tahliye edilecek! var mı, ?

Meclis'in açılmasıyla birlikte milyonlar gözünü af yasasına çevirdi. Af yasası ile ilgili her gün son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar af çıkış tarihini oldukça merak ediyor. Bu bağlamda 'nin seçimlerden önce gündeme getirdiği af konusunda sona doğru yaklaşılıyor. Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Cezaevinde kalma süresi kısalacak. Peki var mı, ? İşte detaylar

Af yasası için tarih verildi! 30 bin kişi...

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Aralık ayına kadar af paketinin meclise geleceğini söyledi. Af ve ceza indirimi yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Bugün Meclis mesaiye başlayacak. Af bekleyen kader mahkumları Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, af ne zaman çıkacak? Af yasası Meclis'e geldi mi? Af ve ceza indirimi konusunda son durum nedir? İşte 2 Ekim af ile ilgili son gelişmeler.... Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıklamıştı..

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