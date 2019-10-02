Meclis'in açılmasıyla birlikte milyonlar gözünü af yasasına çevirdi. Af yasası ile ilgili her gün son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar af çıkış tarihini oldukça merak ediyor. Bu bağlamda MHP'nin seçimlerden önce gündeme getirdiği af konusunda sona doğru yaklaşılıyor. Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Cezaevinde kalma süresi kısalacak. Peki genel af var mı, kimler yararlanacak? İşte detaylar

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