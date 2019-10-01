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27. Dönem 3. Yasama Yılı bugün başlıyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor.

ATATÜRK ANITI'NA ÇİÇEK KONDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

19 Temmuz'da tatile giren TBMM, bugün yeni yasama yılına başladı. TBMM'de yeni yasama yılı açılışı nedeniyle ilk tören Meclis bahçesinde yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, ardından da saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.





TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk oturumuna Mustafa Şentop başkanlığında saat 15.00'de başlayacak. Meclis Başkanı Şentop'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula hitap edecek

AKŞAM RESEPSİYON VERİLECEK

Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Açılış dolayısıyla akşam da resepsiyon verilecek. Devletin zirvesinin katılımının beklendiği resepsiyonda, gündemin sıcak başlıklarına dair değerlendirmeler yapılacak.

PARTİLER KAMPA GİRECEK

Milletvekilleri bu yasama yılında önemli teklifleri ele alacak. Meclis'in ilk gündem başlığında yeni yargı paketi var.

Yasama yılının ilk haftasında AK Parti ve CHP grupları kampa girecek.

AK Parti milletvekilleri Kızılcahamam'da, CHP milletvekilleri de Abant'ta parti yöneticileriyle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin hazırlık yapacak.

Yeni dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine uyumu güçlendirmek için Meclis İçtüzüğünün de yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

BAHÇELİ KATILMAYACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacak.

Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir.

TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli'nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır.



Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir."

MECLİS GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENEN KONULAR

Meclis açıldığında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek göstergenin gündeme gelmesi bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi

Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi