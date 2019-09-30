Terör mağduru Diyarbakırlı Ahsen, tekvandoda başarıya ulaştı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırılarda mağduriyet yaşayan Ahsen Sümbül ve ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce destek sunuldu. urumun maddi desteğin yanı sıra yaşadığı travmayı atlatabilmesi için tekvando kursuna yönlendirdiği 12 yaşındaki Ahsen, Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları'nda ikinci oldu.

Diyarbakır Sur'da 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kazılan hendekler ve saldırılar nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan Ahsen Sümbül (12) ve ailesine devlet sahip çıktı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün desteği ile tekvando kursuna gönderilen küçük kız, Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 2. olmayı başardı. Sümbül'ün hedefi Milli formayı giymek. TÜM MANŞETLER