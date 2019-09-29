Son depremler listesi: Türkiye'de yaşanan son depremler korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü en son depremlerin listesini yayınladı. Bu bağlamda '' En son depremler nerede oldu?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam etmişti. 29 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini güncel olarak kamuoyuna duyurdu. İşte 29 Eylül en son depremler güncel listesi… Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

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