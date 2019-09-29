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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 09:43

Son ler listesi: ve en nerede şiddeti kaç? İşte 29 Eylül güncel liste!

'da meydana gelen 5.8'lik in ardından artçılar devam ediyor. Vatandaşlar her artçı depremde merkez üssünü ve şiddetini oldukça merak ediyor. Deprem kuşağında olan ülkemiz her daim depreme hazırlıklı olmak zorundadır. Bu anlamda İstanbul'da yeni bir deprem daha meydana geldi. Sabah 09.11'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremde İstanbullular büyük korku yaşadı. 'nin doğusunda yaşanan deprem, yerin 8,1 kilometre altında meydana geldi. Güncel olarak yayınlanan listesi ve tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul'daki 5.8'lik şiddetli depremin ardından korku dolu anlar yaşanmıştı. Vatandaşlar internetten '' En son deprem nerede oldu?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı.

Son depremler listesi: İşte 29 Eylül güncel liste!

Son depremler listesi: Türkiye'de yaşanan son depremler korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü en son depremlerin listesini yayınladı. Bu bağlamda '' En son depremler nerede oldu?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam etmişti. 29 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini güncel olarak kamuoyuna duyurdu. İşte 29 Eylül en son depremler güncel listesi… Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

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