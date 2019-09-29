Son Dakika Haberi: İstanbul'da hasarlı okullar sebebiyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu... Bu bağlamda İstanbul'da 29 okul deprem hasarı yüzünden tatil edildi. Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.
Son Dakika Haberi: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 30 Eylül Pazartesi İstanbul MEB Valilik okul tatil açıklaması
Son Dakika Haberi: İstanbul'da hasarlı okullar sebebiyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu... Bu bağlamda İstanbul'da 29 okul deprem hasarı yüzünden tatil edildi. 30 Eylül Pazartesi İstanbul MEB Valilik okul tatil açıklaması. İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Peki hangi ilçelerde hangi okullar tatil edildi?
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