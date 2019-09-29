Son dakika: EYT'de gelişmeler yaşaıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu üç yöntemin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 29 EYlül EYT ile ilgili son haberler... Türkiye'de sosyal güvenlikle ilgili değişen kanunlar nedeniyle şu an herkes için emeklilik şartları aynı değil. Emekli olacağınız yaş sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihe ve cinsiyetinize göre farklılık gösteriyor. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.
Son dakika: 29 Eylül EYT'lilere güzel haber! EYT yasası çıkış tarihi! EYT çıkarsa kimler yararlanabilecek?
Son dakika: EYT yasası ile ilgili güzel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Meclis'in açılmasına az bir süre kaldı ve Meclis açılır açılmaz EYT yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Son açıklama, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'dan gelmişti. Duman yaptığı açıklamada, EYT konusunda 20 teklifin sunulduğunu, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 29 Eylül EYT ile ilgili son haberler...
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