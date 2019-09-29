Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.09.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 13:54

'lilere 29 Eylül güzel ! ! EYT iş emekliliği ve halk emekliliği nedir?

: yasası ile ilgili güzel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Meclis'in açılmasına az bir süre kaldı ve Meclis açılır açılmaz EYT yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Son açıklama, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'dan gelmişti. Duman yaptığı açıklamada, EYT konusunda 20 teklifin sunulduğunu, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 29 Eylül EYT ile ilgili son ler...

EYT'lilere güzel haber! EYT çıktı mı?

Son dakika: EYT'de gelişmeler yaşaıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu üç yöntemin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 29 EYlül EYT ile ilgili son haberler... Türkiye'de sosyal güvenlikle ilgili değişen kanunlar nedeniyle şu an herkes için emeklilik şartları aynı değil. Emekli olacağınız yaş sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihe ve cinsiyetinize göre farklılık gösteriyor. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu.

TÜM EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEYT'lilere 29 Eylül son dakika güzel haber! EYT yasası çıkış tarihi! EYT iş emekliliği ve halk emekliliği nedir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri