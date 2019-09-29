Son dakika: EYT'de gelişmeler yaşaıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu üç yöntemin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 29 EYlül EYT ile ilgili son haberler... Türkiye'de sosyal güvenlikle ilgili değişen kanunlar nedeniyle şu an herkes için emeklilik şartları aynı değil. Emekli olacağınız yaş sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihe ve cinsiyetinize göre farklılık gösteriyor. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu.

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