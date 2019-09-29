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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 17:56

'in tarihine geçti!

Spor Toto 'in 6. haftasında 'ın yönettiği , 'u mağlup etti. Kocaman, Süper Lig'de 500. kez bir maça çıkarken bunu başaran en genç teknik direktör oldu.

Aykut Kocaman Süper Lig'in tarihine geçti!

'in 6. haftasında , 'u 2-1 mağlup etti. Bu maçın Konyaspor Teknik Direktörü için önemi ise bir başkaydı.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor karşısında Süper Lig'de 500. kez bir maça çıkarken bunu başaran en genç teknik direktör oldu. 500. Süper Lig maçına 54 yaşında çıkan Aykut Kocaman, bu süreçte 214 galibiyet, 134 beraberlik ve 152 mağlubiyet aldı.

Süper Lig tarihinde 500. maçına çıkan önceki teknik direktörlerden 58, 59, ise 64 yaşındaydı.

Aykut Kocaman'ın kariyerinde çalıştırdığı takımlar şöyle;

2000-2004: İstanbulspor
2004-2005: Malatyaspor
2005-2006: Konyaspor
2006-2007: Ankaraspor
2008-2009: Ankaraspor
2010-2013:
2014-2017: Konyaspor
2017-2018: Fenerbahçe
2018- (Devam ediyor): Konyaspor

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