AF- Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda son açıklama Ak Parti tarafından yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, af yasası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamalar haber detayımızda olacak. Denetimli serbestlik: Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanmak İsteyen Hükümlünün son 6 ayını açık cezaevinde geçirmesi şartı söz konusu. Son 6 ayını cezaevinde geçirme şartı, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'nun geçici 4. maddesi değişikliği gereği 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Mahkumlara af var mı? İşte 30 Eylül af ile ilgili son haberler...

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