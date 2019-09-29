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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 16:29

29 Eylül i ve açıklaması: Örtülü af nedir? Denetimli serbestlik şartları neler?

ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda son açıklama tarafından yapıldı. AK Parti Grup Başkanı , af yasası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamalar detayımızda olacak. Denetimli serbestlik: Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanmak İsteyen Hükümlünün son 6 ayını açık cezaevinde geçirmesi şartı söz konusu. Son 6 ayını cezaevinde geçirme şartı, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun geçici 4. maddesi değişikliği gereği 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Mahkumlara af var mı? İşte 29 Eylül af ile ilgili son ...

AK Parti'den ceza indirimi açıklaması! Af çıkacak mı?

Af yasası son dakika... MHP'nin gündeme getirdiği af yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Meclis'in açılmasına kısa süre kala af yasası konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'infaz düzenlemesi' teklifiyle ilgili 'Bu konuyu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız' dedi. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Mahkumlara af var mı? İşte 29 Eylül af ile ilgili son gelişmeler... Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

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