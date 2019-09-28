Teröristlere ağır darbe Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi. İşte Takvim Gazetesi’nin 28 Eylül 2019 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristin birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi. TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla da PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.



ŞEHİDİMİZE ACI VEDA

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Hacer ile babası Metin Ceylan, tabuta sarılıp ağladı. Törene katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.



Terör örgütlerini biz temizleriz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz. Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.



BAHÇELİ'DEN BEKA VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul depremiyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Ülkemiz, deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul'umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması, beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir" ifadelerini kullandı.



'HAVA'DA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 20 ilde dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 zanlı yakalandı.



MOBESE'NİN 'B'SİNE 12 YIL HAPİS CEZASI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası MİT'e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden ihraç edilen ve ardından tutuklanan MOBESE'nin "B"si olarak bilinen Basri Aktepe'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Aktepe'ye "FETÖ üyesi olmak" suçlamasından

12 yıl hapis cezası verdi.



HAN'DAN BM'YE SAVAŞ UYARISI

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü abluka karşısında Birleşmiş Milletler'i harekete geçmeye çağırdı. Han, "Keşmirliler karşılık verecek ve iki nükleer güç Hindistan ile Pakistan karşı karşıya gelecek. Bunun sorumluluğu BM'nin omuzlarında. 1,3 milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız insan haklarının mı?" dedi.