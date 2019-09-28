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Diyarbakır'daki evlat nöbeti 25.gününde!

Diyarbakır anneleri, evlatlarına silah zoruyla “Kendi rızamızla dağa çıktık” açıklaması yaptırılınca isyan etti. HDP binasına girmek istedi. Olayları polis önledi...

Ana isyan!
Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti, dün 25. günde de devam etti. Evlatlarını isteyen aile sayısı, 47'ye yükseldi. Aileler, PKK'nın sözde yayın organında önceki akşam çocukların, kendi rızaları ile dağa çıktıklarını anlatmalarına tepki gösterdi. Çocuklara zorla açıklama yaptırıldığını belirten anneler, kahrolsun HDP sloganları attı. Bu arada HDP'li bazı yetkililerin, "Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak" diye tehditler savurduğu iddia edildi. Anneler binaya girmek isteyince çıkan olayların büyümesini polis önledi.



ODTÜ öğrencileri de Diyarbakır annelerine destek verdi.

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