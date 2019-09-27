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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 00:21

Son dakika: Mardin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Derik kırsalında terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyonun sürdüğü belirtildi.

Mardin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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