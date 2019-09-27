AF - AK Parti grubu, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketi hazırlıklarını tamamladı. CHP, MHP ve İYİ Parti ile istişareleri tamamlayan AK Parti, söz konusu düzenlemeyi yasa teklifi haline getirdi. AK Parti grup yönetimi, Yargı Paketi başta olmak üzere yarın Meclis çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 27 Eylül af ile ilgili son durum... Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

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