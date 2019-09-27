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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 16:57

27 Eylül ceza indirimi ve af yasası çıktı mı? ?

AF - Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce mahkum ve onların aileleri af yasasının bir an önce çıkmasını bekliyor. Af yasası ile ilgili oldukça geniş bir takvim.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık. , Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketini Cumhurbaşkanı 'a, ardından da TBMM'ye sunacak. Vatandaşlar İkinci i'nde af yasası olacak mı? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Başkan Erdoğan'ın onay vermesi halinde paketin, Cuma günü ya da en geç 30 Eylül Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. İfade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 27 Eylül af ile ilgili son durum...

Af yasası flaş gelişme! Kimleri kapsayacak?

AF - AK Parti grubu, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketi hazırlıklarını tamamladı. CHP, MHP ve İYİ Parti ile istişareleri tamamlayan AK Parti, söz konusu düzenlemeyi yasa teklifi haline getirdi. AK Parti grup yönetimi, Yargı Paketi başta olmak üzere yarın Meclis çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 27 Eylül af ile ilgili son durum... Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

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