Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 15:40

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ? 'da telefonlar neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?

Telefonlar neden çalışmıyor? Bugün 'da meydana gelen vatandaşları korkuttu. İstanbul'da yaşanan deprem sonrası üç büyük GSM operatörünün hatları da yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Vatandaşlar yakınlarını ararken zorluk yaşıyor. Kent genelinde telefon hatlarına ulaşımda problem yaşanıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ? ? CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri olduğunu ve büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone cep telefonları niye çekmiyor? İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? Telefonlar neden çalışmıyor? Son dakika gerçekleşen deprem İstanbullular tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor. Telefon hatlarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürk Telekom, Turkcell, Vodafone cep telefonları niye çekmiyor? İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri