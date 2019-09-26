Son dakika: Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 27 Eylül Cuma okullar tatil mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe neden olan depremin ardından valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi. Şimdi akıllarda 27 Eylül Cuma günü İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusu yer alıyor. İşte yapılan açıklama...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır.

7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir.

Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır."