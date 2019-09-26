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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 18:14

Son dakika: İstanbul nedir, yollar nasıl? Marmaray, metro çalışıyor mu? Seferler iptal mi?

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından İstanbul'da trafikte yoğunluklar yaşanıyor. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş İstanbul hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Marmaray, metro çalışıyor mu? İstanbul'da seferler iptal mi? İşte merak edilen detaylar...

İstanbul'da yollarda son durum nedir?

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.9 olarak açıklandı. Şimdi İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş İstanbul İBB yol durumu nedir, yollar nasıl sorularına yanıt arıyor. Peki, Marmaray, metro çalışıyor mu?

İSTANBUL İBB YOL DURUMU NEDİR, YOLLAR NASIL?

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