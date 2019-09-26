İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.9 olarak açıklandı. Şimdi İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş İstanbul İBB yol durumu nedir, yollar nasıl sorularına yanıt arıyor. Peki, Marmaray, metro çalışıyor mu?

İSTANBUL İBB YOL DURUMU NEDİR, YOLLAR NASIL?