Nişan bozulursa takılar ne olur? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Nişanlımızla aramız bozuldu. Barışma ihtimalimiz pek yok. Nişanın bozulması halinde altınlar kimde kalır?

Türk Medeni Kanunumuz'un 122. Maddesi gereği nişan, evlilik ile sonuçlanmamışsa, nişanlıların ve ailelerinin birbirlerine vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Alışılmışın dışındaki hediyelerden kasıt, takılar, mücevherler ve her türlü değerli hediyedir. Eğer bu hediyeler aynen geri verilemiyorsa (mesela altınlar bozdurulduysa) bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bunun için dava açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Bu arada nişan evlilikle sonuçlansa idi, nişanda veya düğünde takılmış olması fark etmeyecek ve takılar kadının sayılacaktı.



PAZARLAMACILIĞIN KURALLARI VAR

Şirketimde çalışan pazarlamacı, gittiği müşterilere firmamızın ürünleri ile birlikte, bir başka şirketin ürünlerini de pazarlıyormuş. Bu durum iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 450. Maddesi, "Pazarlamacı, talimata uymamasını zorunlu kılan haklı bir sebep olmadıkça, kendisine verilen talimata uygun olarak müşterileri ziyaret etmekle yükümlüdür; işverenin izni olmadıkça, kendisi veya üçüncü kişiler hesabına işlem yapamaz, aracılık edemez" şeklindedir. Pazarlamacı, sözleşme ile kararlaştırılan bölge ve ticaret dalı içinde işverenin işini görmek ve menfaatlerini korumak zorundadır. İşveren izin vermedikçe pazarlamacı hem kendi hem de 3. kişiler hesabına işlemler yapamaz, bu işlemlere aracılık edemez. Bu durum İş Kanunu'nun 25. Maddesi'nin II. Fıkrası'nın e bendinde düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hallerden "e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması" halini de içerdiğinden, bu sebeplerin varlığı halinde işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle tazminatsız bir şekilde fesh edilebilir. Fakat unutulmamalıdır ki işveren bu fesih hakkını durumu öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde kullanmalı ve fesih yazılı bir şekilde, mümkünse noter marifeti ile yapılmalıdır.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL