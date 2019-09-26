Telefonlar neden çalışmıyor? Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri olduğunu ve büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Kent genelinde telefon hatlarına ulaşımda problem yaşanıyor.
Cep telefonları niye çekmiyor? İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor? Telefonlar arama yapmıyor!
Telefonlar neden çalışmıyor? Son dakika gerçekleşen deprem İstanbullular tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı.
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