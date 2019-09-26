Telefonlar neden çalışmıyor? Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri olduğunu ve büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Kent genelinde telefon hatlarına ulaşımda problem yaşanıyor.