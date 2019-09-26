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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 14:37

? 'da telefonlar neden çalışmıyor? !

Telefonlar neden çalışmıyor? Son dakika gerçekleşen lular tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor?

Telefonlar neden çalışmıyor? Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri olduğunu ve büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Kent genelinde telefon hatlarına ulaşımda problem yaşanıyor.

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