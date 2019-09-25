Yeğen için evin tahliyesi istenemez Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kiralarımı oldukça düzenli ödüyorum ve her yıl anlaştığımız gibi artışları da yapıyorum. Ev sahibim evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi tahliye etmek istiyor. Dava açsa kazanabilir mi? Beni koruyan bir düzenleme var mı?

Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci Maddesi "Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir" şeklindedir. Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür. Kiralayan bu talebini açacağı bir tahliye davasında mahkemeye sunacak ve gereksiniminin gerçekten haklı ve gerçekçi olduğunu ispatlamaya çalışacaktır. Kiraya verenin yeğeni, kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci Maddesi'nde sayılan kişilerden olmadığından, yeğeninin gerçekten konut gereksinimi olduğunu ispatlasa dahi davası bu nedenle kabul edilmeyecek ve tahliye mümkün olamayacaktır.



RİSKİ ANLATMIŞ OLMASI HASTANEYİ KURTARMAZ

Özel bir hastanede meme ameliyatı oldum. Enfeksiyon ve yanlış operasyon nedeniyle meme uçlarımı kaybettim. Hastane riskleri anlattığını, kusuru olmadığını söylüyor. Davayı kazanır mıyım?

Hastane ile yapmış olduğunuz sözleşme bir eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu 470'inci Madde'de "Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir" şeklinde düzenlenmiştir. Yasa gereği eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentilerini karşılar özellikleri taşıması gerekir. Bu durumda ortaya çıkan eser, yani ameliyatın sonuçlarının beklentinizi karşılamaması, hatta enfeksiyon nedeniyle ayıplı hale gelmesi halinde burada artık olağan riskten söz etmek mümkün değildir. Hastane ve doktor müştereken ve müteselsilen maddi ve manevi tazminatla sorumlu olacaktır.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL