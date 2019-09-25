İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul depremi şiddeti kaç? Kandilli Rasathanesi AFAD en son depremler listesi. Son dakika: Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

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