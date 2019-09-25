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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 16:43

'da mi oldu? İstanbul depremi şiddeti kaç? en son depremler listesi

Son dakika: 'da mi oldu? İstanbul depremi şiddeti kaç? , 'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Dünde İstanbul'un Silivri ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,7 olarak söylenmişti. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirilmişti. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

İstanbul'da korkutan deprem!

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul depremi şiddeti kaç? Kandilli Rasathanesi AFAD en son depremler listesi. Son dakika: Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

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