25 Eylül AK Parti'den son dakika af ve yargı paketi açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak? Açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Naci Bostancı, yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündemin yargı paketi olacağını söyleyen Bostancı,"Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız" dedi. Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ