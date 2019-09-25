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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 13:31

'den son dakika af ve yargı paketi açıklaması! Af yasası nasıl olacak, kimleri kapsayacak?

af yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda yargı paketi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu. Açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi. AK Parti Grup Başkanı ise, hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi. Yargı paketi çalışmasını içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz" sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı. Peki af yasası nasıl olacak, kimleri kapsayacak?

Af yasası nasıl olacak, kimleri kapsayacak?

25 Eylül AK Parti'den son dakika af ve yargı paketi açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak? Açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Naci Bostancı, yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündemin yargı paketi olacağını söyleyen Bostancı,"Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız" dedi. Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

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