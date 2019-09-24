Kuzey Irak’tan acı haber

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk ile Piyade Teğmen Fikret Dinçer şehadete erdi. Acı haber Türkiye'yi kahretti. PKK'lı teröristlere karşı operasyonlar ise devam etti. Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta 9, Muş'ta da 3 terörist ölü ele geçirildi.



'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Bostancı, "Hiçbir yerde hiçbir şekilde erken seçim lafı duymadığım gibi Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarına baktığımda da erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum" ifadelerini kullandı.



'KAZAKİSTAN İÇİN DE TEHDİT'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi. Görüşmede, FETÖ ile mücadele değerlendirildi. Şentop, "Kazakistan için de bu örgütün bir tehdit olduğu kanaatindeyiz. Kazak makamlarınca FETÖ elebaşılarının iadesi ve faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini ümit ediyoruz" dedi.



33 BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı. "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini de vurguladı.



HESAP SORACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Yozgat'ta konuşma yaptı. Diyarbakır'daki evlat nöbetine değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var."



ORMANI YAKAN HAİN TUTUKLANDI

İstanbul Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. adliyeye sevkedildi. Zanlı, "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklandı. A.'nın telefonunda teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü üyelerinin isimlerinin zikredildiği şarkının bulunduğu öğrenildi.



3 ÜLKE İRAN'I SORUMLU TUTTU

Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Söz konusu saldırıların bölgede büyük bir çatışma riski doğurduğuna işaret etti.