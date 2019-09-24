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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 12:21

'da son dakika ? İstanbul Silivri'de tatili var mı? açıkladı mı?

'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Okulların boşaltılması yarın okulların tatil olup olmayacağı sorularını beraberinde getirdi. ve Valiliği henüz okulların tatil olduğu ile ilgili açıklama yapmadı. Eğer okullar tatil olursa sayfamızda olacak. Peki İstanbul'da son dakika ? ?

İstanbul'da son dakika yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da son dakika yarın okullar tatil mi? İstanbul Silivri'de deprem tatili var mı? Valilik MEB açıkladı mı? İstanbul güne deprem ile uyandı. Saat 11:00 sıralarında İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve şiddetinin 4,7 olduğu açıklandı.

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