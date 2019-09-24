İstanbul'da son dakika yarın okullar tatil mi? İstanbul Silivri'de deprem tatili var mı? Valilik MEB açıkladı mı? İstanbul güne deprem ile uyandı. Saat 11:00 sıralarında İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve şiddetinin 4,7 olduğu açıklandı.

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