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Devlet Bahçeli korkuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sabah saatlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. ABD'de bulunan Başkan Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü. Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, 'geçmiş olsun' dedi.

Bahçeli korkuttu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sabah saatlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Haberin duyulmasının ardından partililer hastaneye akın etti. Bahçeli yaklaşık 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Bahçeli hastaneden ayrılırken partililer sevgi gösterisinde bulundu ve "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

ERDOĞAN'DAN TELEFON
ABD'de bulunan Başkan Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü. Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, 'geçmiş olsun' dedi.

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