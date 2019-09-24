Devlet Bahçeli korkuttu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sabah saatlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. ABD'de bulunan Başkan Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü. Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, 'geçmiş olsun' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sabah saatlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Haberin duyulmasının ardından partililer hastaneye akın etti. Bahçeli yaklaşık 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Bahçeli hastaneden ayrılırken partililer sevgi gösterisinde bulundu ve "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.



ERDOĞAN'DAN TELEFON

ABD'de bulunan Başkan Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü. Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, 'geçmiş olsun' dedi.