Emirates Havayolları 15 bin TL maaşla kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor. İşe kabul edilenlere Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak. Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet almak için çevrim içi başvuru yapmaları istenirken alım etkinliğinin yer bilgisinin daha sonra şirketin web sitesi aracılığı ile paylaşılacağı duyuruldu. İşe alım etkinliğinin ilki 17 Ekim'de İstanbul'da, ikinci etkinlik ise 21 Ekim'de Antalya'da yapılacak. İşe kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates uçaklarında yerlerini alabilecek. İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacağı belirtildi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ