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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 17:14

Büyük müjde! alınacak! İşte

, kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor. Bu bağlamda 17 'de İstanbul'a ve 21 Ekim'de ise Antalya'da olacak. Ortalama maaşları 2 bin 660 dolardan (15 bin TL) başlayacak olan işe kabul edilenlere, 'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacağı belirtildi. Kabin memuru, yolcu taşımacılığı yapan hava taşıtlarında yolcuların güvenliği ve konforu ile ilgilenen, gerekli bilgileri onlara ileten, ihtiyaç duyulduğunda pilot ve yardımcı pilotların kokpit dışındaki talimatlarını yerine getiren görevlilerdir. Erkek kabin memurlarına host, kadın kabin memurlarına ise hostes denilir. İşte alımı ve detaylar

15 bin TL maaşla kabin görevlisi alınacak!

Emirates Havayolları 15 bin TL maaşla kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor. İşe kabul edilenlere Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak. Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet almak için çevrim içi başvuru yapmaları istenirken alım etkinliğinin yer bilgisinin daha sonra şirketin web sitesi aracılığı ile paylaşılacağı duyuruldu. İşe alım etkinliğinin ilki 17 Ekim'de İstanbul'da, ikinci etkinlik ise 21 Ekim'de Antalya'da yapılacak. İşe kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates uçaklarında yerlerini alabilecek. İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacağı belirtildi.

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