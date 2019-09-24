Başkan Erdoğan: İpliklerini pazara çıkaracağız

BM 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Mandarin Oriental Otel'de düzenlenen "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği" programına katıldı. Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:
DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR: 15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyiniz. Genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine ülkemizin 'Dünya 5'ten büyüktür' bayrağı altında sürdürdüğü hak ve adalet mücadelesine destek olacağına inanıyorum.
KARARLIYIZ: FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun gayret içinde olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız.
İADE İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ: Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun bir diplomasisi ABD'de sürüyor.
TÜRK EVİ 2020 SONUNA YETİŞSİN
Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'nin karşısında yer alan ve inşası devam eden Türk Evi'ne değindi ve ekledi: "Şu anda Türk Evi'miz hızla devam ediyor. Bana 2021 dediler ama ben 2020 sonuna yetişse diyorum. Şu anda camları giydirildi ve yüksekliği itibariyle de New York'un müstesna binalarından birisi olacak. 171 metre yüksekliğinde ve hızla inşaatı devam ediyor."
ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN
Başkan Erdoğan, dün BM İklim Eylemi Zirvesi'nde dünyaya iklim değişikliği çağrısı yaptı: Çalışma grubumuz girişimlerinden biri, herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. İklim dostu ulaşım girişimiyle sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Tüm ülkeleri elini taşın altına koymaya davet ediyorum. 2023'te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız. 2023 itibarıyla 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük.
HASAN AY
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