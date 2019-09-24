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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 14:49

20 yıllık arşivleri ele geçirildi! Üst düzey devlet yönetcilerine...

'de düzenlenen Kıran-2 operasyonları kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda hain terör örgütü 'nın son 20 yıllık saldırılarının yer aldığı arşiv ele geçirildi. Ele geçirilen bilgilerde teröristlere üst düzey ne yönelik talimatı verildiği görüldü.

20 yıllık PKK arşivleri ele geçirildi!

'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda terör örgütü 'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin arasında teröristlere üst düzey ne yönelik talimatı verildiği ortaya çıktı.

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