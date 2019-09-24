Mardin'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin arasında teröristlere üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.

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