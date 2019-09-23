Sigara tiryakileri sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını büyük tedirginlikle bekliyor. ABD ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sigara tiryakilerine kötü haber verdi. Başkan Erdoğan sigara yasağının genişleyeceğini söyleyerek, şahsi araçlarda da sigara içmenin ve elektronik sigaraların ülkeye girişinin yasaklanacağını söylemişti. Sosyal medyada ise sigaraya büyük bir zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Peki sigara fiyatları 24 Eylül itibariyle ne kadar oldu? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya yeni zam geliyor mu? Güncel sigara tekel fiyatlarını hemen aşağıda bulabilirsiniz.

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