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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 12:39

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Genel Başkanı 'nin hastaneye kaldırıldığı leri Başkent Ankara'ya bomba gibi düştü. Haberine göre Bahçeli rutin kontroller için hastaneye gitti. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında resmi açıklama bekleniyor... ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı Devlet Bahçeli'nin yakın çevresinden aldığı bilgiye göre MHP liderinin rutin kontrol için hastanede olduğunu, sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisini verdi. Peki ? ?

Bahçeli hastanede! Sağlık durumu nasıl?

MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Devlet Bahçeli'nin sevenleri son sağlık durumunu oldukça merak ediyor. Devlet Bahçeli'nin Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu bildirildi. Fevzi Çakır'ın hastane önünden verdiği son bilgilere göre sabah saatlerinde partideki makamına giden Bahçeli saat 10.00 sıralarında bir rahatsızlık hissetti. Devlet Bahçeli Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.

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