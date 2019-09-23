Devlet Bahçeli son dakika hasta mı? Devlet Bahçeli kimdir kaç yaşında, hastalığı nedir? MHP lideri Devlet Bahçeli hastane bulunuyor. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır" açıklaması yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır.

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