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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 11:52

neden hastaneye kaldırıldı? ?

lideri hastaneye kaldırıldı. Devlet Bahçeli'nin sevenleri son sağlık durumunu oldukça merak ediyor. Devlet Bahçeli'nin neden hastaneye kaldırıldığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Detaylar gelince imizde olacak. Devlet Bahçeli Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.

Devlet Bahçeli son dakika sağlık durumu nasıl?

MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Devlet Bahçeli'nin sevenleri son sağlık durumunu oldukça merak ediyor. Devlet Bahçeli'nin neden hastaneye kaldırıldığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Detaylar gelince haberimizde olacak.

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