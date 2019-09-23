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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 17:25

AK Parti'den ceza indirimi açıklaması! ? , kimleri kapsayacak?

AF- haberi: Mahkumlara af için AK Parti 'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muş bir son dakika açıklaması yaptı ve yargı paketi taslak metninin CHP 'ye sundu. Bu bağlamda yapılacak olan çalışma niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Bu anlamda "af yasası" olarak da adlandırılan bu düzenleme aslında tüm suçları kapsamayacak. Ekim ayından itibaren yeniden toplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'te görüşülecek ilk konulardan arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? 23 Eylül af yasası son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda

AK Parti'den ceza indirimi açıklaması! Af çıkacak mı?

AF- Son dakika haberi: Mahkumlara af olarak kamuoyunda bilinen infaz düzenlemesi için AK Parti 'den bir açıklama geldi. Grup Başkanvekili Mehmet Muş: İnfaz yasası yetişirse bu hafta içerisinde meclis başkanlığına sunacağız İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından tahliye olacak binlerce kişi Meclis çalışmalarının hangi tarihte başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son durum ne? Peki 2019 mahkum affı ne zaman görüşülecek? TBMM'de gündeme gelen çalışmanın af niteliğinde değil bir genişletilmiş şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik modeli getireceği iddia ediliyor. Yapılan açıklamara göre yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

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