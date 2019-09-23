AF- Son dakika haberi: Mahkumlara af olarak kamuoyunda bilinen infaz düzenlemesi için AK Parti 'den bir açıklama geldi. Grup Başkanvekili Mehmet Muş: İnfaz yasası yetişirse bu hafta içerisinde meclis başkanlığına sunacağız İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından tahliye olacak binlerce kişi Meclis çalışmalarının hangi tarihte başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son durum ne? Peki 2019 mahkum affı ne zaman görüşülecek? TBMM'de gündeme gelen çalışmanın af niteliğinde değil bir genişletilmiş şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik modeli getireceği iddia ediliyor. Yapılan açıklamara göre yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

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