AF- Son dakika haberi: Mahkumlara af için AK Parti 'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muş bir son dakika açıklaması yaptı ve yargı paketi taslak metninin CHP 'ye sundu. Bu bağlamda yapılacak olan çalışma genel af niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Bu anlamda "af yasası" olarak da adlandırılan bu düzenleme aslında tüm suçları kapsamayacak. TBMM Ekim ayından itibaren yeniden toplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'te görüşülecek ilk konulardan arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? 23 Eylül af yasası son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda

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