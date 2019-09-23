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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 09:34

Sonbahar Ekinoksu'nda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, özellikleri neler?

Sonbahar Ekinoksu oldukça merak ediliyor. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu Google'da en çok aratılanlar arasına girdi. Bu bağlamda vatandaşlar 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nda neler olduğunu merak ediyorlar. Sonbahar Ekinoksu bugün merak konusu oldu. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu tam anlamıyla yeni bir mevsimin başlangıcı diyebiliriz. İşte Sonbahar Ekinoksu hakkında bilinmeyen tüm detaylar... Ekinoks tarihleri, Dünyanın iki için İlkbahar ve de Sonbahar mevsimlerinin başlangıç tarihleri olup, bu tarihlerde gerçekleşen olaylar birbirleriyle çeşitli benzerlikle göstermektedir. Bu tarihlerde Güneş ışınları, Ekvatora dik açıyla düşer ve yarım küreler için mevsim başlangıcını müjdelemiş olur. Peki 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, özellikleri neler?

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nda ne oluyor?

Her yıl 23 Eylül tarihinde oluşum gösteren Sonbahar Ekinoksu, astronomik açıdan incelendiğinde bu tarihten itibaren gündüzlerin kısalmaya, gecelerin ise giderek uzamaya başlayacağının göstergesi olmaktadır. 23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Ekinoks ya da gün tün eşitliği, yılda 2 kez tekrarlanır. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda Aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.

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