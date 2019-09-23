Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.09.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 09:35

burç yorumları burçlara etkisi Koç, Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Başak, Kova, Oğlak, Balık, Terazi...

Bugün vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ekinoks gece ile gündüzün eşit olması anlamına gelmektedir. Yani ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır. İnsanlar şuan 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burç yorumlarını oldukça merak ediyorlar. Haberimizde Koç, Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Başak, Kova, Oğlak, Balık, Terazi burcu için burç yorumlarını derledik. Bu bağlamda milyonlarca vatandaş 23 Eylül Sonbahar Ekinoksunda neler yaşanır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. bu özel günde 23 Eylül Sonbahar Ekinoksunu Doodle'a taşıdı. İşte 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri nelerdir sorusunun yanıtı...

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burçlara etkisi nedir?

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burç yorumları burçlara etkisi Koç, Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Başak, Kova, Oğlak, Balık, Terazi... Dünyanın en büyük arama motoru Google 23 Eylül Pazartesi günü Doodle'a Sonbahar Ekinoksunu ekledi. Ekinoksun Doodle olmasıyla birlikte internette en çok araştırılan arasında 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu bulunuyor. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Sonbahar Ekinoksu özellikleri nelerdir? Ekinoksta neler yaşanır? İşte merak edilen bilgiler... 23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

HABERİN DETAYLARI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burç yorumları burçlara etkisi Koç, Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Başak, Kova, Oğlak, Balık, Terazi...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri