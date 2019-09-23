23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burç yorumları burçlara etkisi Koç, Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Başak, Kova, Oğlak, Balık, Terazi... Dünyanın en büyük arama motoru Google 23 Eylül Pazartesi günü Doodle'a Sonbahar Ekinoksunu ekledi. Ekinoksun Doodle olmasıyla birlikte internette en çok araştırılan arasında 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu bulunuyor. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Sonbahar Ekinoksu özellikleri nelerdir? Ekinoksta neler yaşanır? İşte merak edilen bilgiler... 23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

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