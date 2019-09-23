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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 16:18

Eylül ayı sigara fiyat listesi: Sigaraya geldi mi?

Sigara tiryakileri sigaraya yapılıp yapılmayacağını büyük tedirginlikle bekliyor. ABD ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sigara tiryakilerine kötü haber verdi. Başkan Erdoğan sigara yasağının genişleyeceğini söyleyerek, şahsi araçlarda da sigara içmenin ve elektronik sigaraların ülkeye girişinin yasaklanacağını söylemişti. da ise sigaraya büyük bir zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Peki sigara fiyatları 23 Eylül itibariyle ne kadar oldu? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya yeni zam geliyor mu? Güncel sigara tekel fiyatlarını hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Eylül ayı sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi?.

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre 3 Eylül 2019 günü sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edilmişti. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaralara yapılan 3'er TL'lik zammın ardından sosyal medyada 5 TL'lik zam daha yapılacağı iddia edilmişti. Ancak British American Tobacco bu iddiaları yalanladı. Sigara tiryakileri, yeniden zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? 23 Eylül sigara fiyatları ne kadar?

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