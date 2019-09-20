MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı. "Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir."
354 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen 'Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. Soylu, "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3.5 milyonu aşmıştır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür" açıklamasını yaptı.
TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE
Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4'ü kadın 6 teröristin ise gözaltına alındığı kaydedildi.
TOKER'E 14 YIL 3 AY HAPİS
"Balyoz", "askeri casusluk" ve "devrimci karargah" gibi kumpas davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Ahmet Toker, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toker'in yargılanmasına devam edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Toker'e "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
DEAŞ'IN İNFAZCISI YAKALANDI
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştiren Muhammed Ramadan, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde DEAŞ'a yönelik 37 adrese eş zamanlı baskında 22 kişi yakalandı. Aramalarda ise, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve dijital malzeme ele geçirildi.
354 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen 'Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. Soylu, "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3.5 milyonu aşmıştır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür" açıklamasını yaptı.
TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE
Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4'ü kadın 6 teröristin ise gözaltına alındığı kaydedildi.
TOKER'E 14 YIL 3 AY HAPİS
"Balyoz", "askeri casusluk" ve "devrimci karargah" gibi kumpas davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Ahmet Toker, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toker'in yargılanmasına devam edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Toker'e "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
DEAŞ'IN İNFAZCISI YAKALANDI
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştiren Muhammed Ramadan, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde DEAŞ'a yönelik 37 adrese eş zamanlı baskında 22 kişi yakalandı. Aramalarda ise, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve dijital malzeme ele geçirildi.
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