Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.09.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 10:10

! ceza indirimi ve af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İşte Af yasası son durum

Af yasası ile ilgili milyonlar yeni gelişmeleri bekliyor. Af yasası için 'den son dakika açıklaması geldi. Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz" sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullanmıştı. Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı , Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti. Bu bağlamda yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte af ile ilgili son durum...

Af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte af bekleyen konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile birlikte af bekleyen kader mahkumlarını ve ailelerini heyecanlandırdı. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 20 Eylül af ile ilgili son durum...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAf yasasında yeni gelişme! 20 Eylül ceza indirimi ve af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İşte Af yasası son durum
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri