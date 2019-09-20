Af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte af bekleyen konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile birlikte af bekleyen kader mahkumlarını ve ailelerini heyecanlandırdı. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 20 Eylül af ile ilgili son durum...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ