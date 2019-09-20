Af yasası ile ilgili milyonlar yeni gelişmeleri bekliyor. Af yasası için Ak Parti'den son dakika açıklaması geldi. Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz" sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullanmıştı. Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti. Bu bağlamda yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 20 Eylül af ile ilgili son durum...

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