Diyanet takvimi: 2020'de Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman hangi tarihte? Kurban ve Ramazan Bayramı kaç gün tatil? 2020 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nı merak eden vatandaşlar gözünü yeni takvime çevirdi. Peki özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Kurban bayramında ve Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacak? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayramı memleketinden geçirmek isteyen vatandaşlar için tarih belli oldu. Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.
2020'de Kurban Bayramı ve Ramazan ayı ne zaman?
Diyanet 2020 yılı takvimini yayınladı. Bu bağlamda Kurban Bayramı ve Ramazan ayı tarihleri açıklandı. Vatandaşlar tarihleri çok merak ediyor. Öncelikli olarak Ramazan Bayramı ne yazık ki yine hafta sonuna denk gelecek. Kurban Bayramı tatili ile Perşembe günü ile başlayacak. Müslüman alemi için eşsiz öneme sahip olan Ramazan ayında oruç tutmakla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:" Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır." Ayrıca iftar saati edilen duanın Allah katından geri çevrilmeyeceğini ve kabul edileceğini bildirir. 2020'de Kurban Bayramı ve Ramazan ayı ne zaman hangi tarihte? Kurban ve Ramazan Bayramı kaç gün tatil işte tüm detaylar
- AK Parti MKYK sonrası kritik açıklamalar
- Trump, Bolton yerine o ismi atadı!
- İstanbul Valiliği duyurdu: Saat 19.00 itibariyle tamamlandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.