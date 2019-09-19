Diyanet takvimi: 2020'de Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman hangi tarihte? Kurban ve Ramazan Bayramı kaç gün tatil? 2020 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nı merak eden vatandaşlar gözünü yeni takvime çevirdi. Peki özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Kurban bayramında ve Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacak? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayramı memleketinden geçirmek isteyen vatandaşlar için tarih belli oldu. Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.