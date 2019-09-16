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İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kadın ve çocuklara önce lik verin" diye konuştu. Ekipler talimata uydu. Dilek B.'yi domuz bağıyla bağlı halde buldu. Zanlı Fatih Keçeci ise kısa sürede yakalanıp hapse konuldu.

'Dilek'TİF!
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kadın ve çocuklara önce lik verin" diye konuştu. Ekipler talimata uydu.
Dilek B.'yi domuz bağıyla bağlı halde buldu. Zanlı Fatih Keçeci ise kısa sürede yakalanıp hapse konuldu.

Genç kadın, polisin operasyonu sayesinde kurtuldu.

CEYHAN TORLAK

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