İŞKUR üzerinden 51 bin personel ve memur alım başvuru şartları! İşte İŞKUR'da alım yapılacak pozisyonlar ve kurumlar. 2019 son günlerinde İŞKUR üzerinden 51 bin 424 personel alımı yapııyor.Çeşitli kurum ve kadroların detaylı bilgileri ve kurumlara başvuruları sitemizden öğrenebilirsiniz. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alırken ilk en çok alım yapılan il 20 pozisyon şu şekildedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir.