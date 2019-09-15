Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.09.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 11:13

üzerinden farklı pozisyonlarda 51 bin personel alınacak

Eylül ayının yeni haftasında yani 3. haftaya girerken tarafından personel ve memur alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden personel ve memur alımları devam ediyor. Bu bağlamda Eylül ve Ekim ayı sonuna kadar doktordan hemşireye, güvenlik görevlisinden zabıtaya, öğretmenlikten işçiliğe kadar toplamda 51 bin 424 personel alımı yapılacağı ilan edildi. Farklı iş kolları ve mesleklerde, özel ve kamu sektörünce gerçekleştirilen alımlarda 1482 farklı alan alım yapılacağı ifade edildi. İlgili alımlarda adaylar farklı illerde ve da edilecekken kadro ve başvurulara ilişkin detaylar şunlardır. İŞKUR, Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

İŞKUR üzerinden farklı pozisyonlarda 51 bin personel alınacak

İŞKUR üzerinden 51 bin personel ve memur alım başvuru şartları! İşte İŞKUR'da alım yapılacak pozisyonlar ve kurumlar. 2019 son günlerinde İŞKUR üzerinden 51 bin 424 personel alımı yapııyor.Çeşitli kurum ve kadroların detaylı bilgileri ve kurumlara başvuruları sitemizden öğrenebilirsiniz. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alırken ilk en çok alım yapılan il 20 pozisyon şu şekildedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİŞKUR üzerinden farklı pozisyonlarda 51 bin personel alınacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri