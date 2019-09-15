: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Yenikapı'ya otomobil sergisi açan kırık sandalyeliler nereye varmak ıstıyor?
Otomobille uğraşanlar, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri nasıl görmez.
Kandil, CHP'ye arka çıktıkça kırlı çamaşırlar birer birer ortaya saçılmaktadır.
Cumhur İttifakı'nı siyası hesap yapmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız.
Kozmik odayı kozmetik odaya çeviren şahıs ne yapsa boştur.
Fırat Nehri boyunca gereği yapılmalıdır. Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir.
ALAYI YALANCI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının teşekkürü için dün Bayburt ve Erzincan'ı ziyaret etti. Bahçeli, "Diyarbakır'a gidip bölücü ve terör sevici sözde belediye başkanlarına destek veren, hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların bildiği, Yenikapı'ya hizmet aracı sergisi açmaktır. Buradaki maksat da 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK ile ortaklığı gizlemektir. Sözde otomobil israfıyla meşgul olanlar, anaların israf olmuş yıllarını, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri nasıl görmez" dedi. CHP'yi eleştiren Bahçeli, şöyle konuştu: Her şeye kulp takmakta rakipsizlerdir. Adına demokrasi derler terör örgütünün hedeflerine perde çekerler. Adına özgürlük derler devlete ve millete hakareti normal ve sıradan gösterirler. Türkiye'nin güvenliği için S-400 alınır, ABD'nin tepkisini çekmeyin korkaklığını seslendirirler. Hendek kazıp işgal planı yapan teröristeler arkadaş diye seslenirler. Zillete düşmek budur, rezalete ortaklık böyledir. Bugünkü CHP Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmıştır. CHP Türkiye düşmanlarının kule bekçisidir. PKK ile tesis edilen gizli kapaklı ilişti ağının tam ortasındadır. Kandil CHP'ye arka çıktıkça, HDP ile CHP zillet şemsiyesi altında el eledir...
İki kentte de binlerce kişi Bahçeli'yi alkışladı.
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