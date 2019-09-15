AF- Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemden bir türlü düşmüyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili flaş bir açıklama daha yapıldı.
Af yasası nasıl olacak sorusu ise oldukça merak ediliyor. Detaylı bilgileri haberimizde verdik. Yapılacak olan çalışma genel af niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Bu anlamda "af yasası" olarak da adlandırılan bu düzenleme aslında tüm suçları kapsamayacak. TBMM Ekim ayından itibaren yeniden toplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'te görüşülecek ilk konulardan arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? 15 Eylül af yasası son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda
Af yasası nasıl olacak, kimleri kapsayacak? Af çıktı mı? En son af haberleri ve flaş açıklama
AF- Mahkumlara af ile ilgili son dakika gelişmesi. Yargı paketi için hükümet , muhalefet ile görüşmelere başladı ve paket Meclisten hızlı şekilde geçecek. Af yasası olarak da ifade edilen ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri kapsama giren kişiler ve yakınları tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından tahliye olacak binlerce kişi Meclis çalışmalarının hangi tarihte başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son durum ne? Peki 2019 mahkum affı ne zaman görüşülecek? TBMM'de gündeme gelen çalışmanın af niteliğinde değil bir genişletilmiş şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik modeli getireceği iddia ediliyor.
AF- Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemden bir türlü düşmüyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili flaş bir açıklama daha yapıldı.
- Adnan Oktar hakim karşısına çıkıyor
- Savunmada flaş hamle! Yerli üretim geliyor!
- Çok kritik uyarı: Ölümüne savaşırız
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.