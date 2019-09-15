AF- Mahkumlara af ile ilgili son dakika gelişmesi. Yargı paketi için hükümet , muhalefet ile görüşmelere başladı ve paket Meclisten hızlı şekilde geçecek. Af yasası olarak da ifade edilen ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri kapsama giren kişiler ve yakınları tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından tahliye olacak binlerce kişi Meclis çalışmalarının hangi tarihte başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son durum ne? Peki 2019 mahkum affı ne zaman görüşülecek? TBMM'de gündeme gelen çalışmanın af niteliğinde değil bir genişletilmiş şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik modeli getireceği iddia ediliyor. Tüm detaylar ve gelişmeler sayfamızda