Twitter şarlatanı "Bahoz Erdal" yakalandı Sosyal medyada "Bahoz Erdal" kullanıcı adıyla şehit eşlerine hakaret eden İ.H.S, İstanbul Zeytinburnu'nda yakalandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 12 Eylül 2019 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

Sosyal medyada "Bahoz Erdal" kullanıcı adıyla şehit eşlerine hakaret eden İ.H.S, İstanbul Zeytinburnu'nda yakalandı. PKK terör örgütü lehine sözler sarf ettiği, polislere hakaret edip tehditler savurduğu gerekçesiyle şüphelinin kız kardeşi H.K.S. de gözaltına alındı.



İRAN: BOLTON GİTTİ BİZ HALA AYAKTAYIZ

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu: "Bolton aylar önce İran'ın üç ay sonra ortada olmayacağını öne sürmüştü, fakat biz hala ayaktayız ve o bütün İran düşmanlarının birer birer sahayı terk ettiği gibi gitti. En büyük savaş ve ekonomik terörizm destekçisinin görevden alınmasıyla Beyaz Saray artık İran'ın gerçeklerini anlamada daha az engellerle karşılaşacaktır."



TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI

Ankara, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez. Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz" dedi.



MİT VE TSK'DAN KANDİL'E OPERASYON

TSK ve MİT, 19 Ağustos'ta PKK'nın Kandil'deki eğitim faaliyetleri için kullandığı bir binaya ortak operasyon gerçekleştirdi. Ortak hava operasyonunda imha edilen binanın içerisinde kırmızı kategoride aranan sözde PKK/ KCK Yürütme Konseyi Üyesi Gülüzar Tural ile örgütün kadın yapılanması KJK'nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi Saliha Kaytar'ın da bulunduğu belirlendi. Ağrı Patnos'ta da 'gri' listede 300 bin TL ödülle aranan terörist Sezer Işık etkisiz hale getirildi.



FETÖ'NÜN PLANLI ORGANİZASYONU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararı açıklandı. FETÖ'nün nihai amacının anayasal düzeni değiştirmek olduğu belirtilen gerekçede, söz konusu eylemin planlı ve örgütsel bir organizasyon olduğu, doğrudan hükümet ve MİT'i hedef aldığı vurgulandı. Gerekçede, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez" ifadesi kullanıldı.







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