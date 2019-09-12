Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.09.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 11:40

Son dakika: Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda 4. hava devriyesine başladı. Devriyeye 2 helikopteri ve 2 ABD Hava Kuvetleri helikopteri katılıyor.

Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi

'nin kuzeyinde terör örgütü / kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle bu alanda ile tarafından oluşturulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Akçakale'de iki ülke askerleri tarafından kurularak güvenli bölgeye yönelik çalışma başlatıldı. 12 Ağustos'ta kurulan merkezin çalışmaları kapsamında bugüne kadar Fırat'ın doğusunda iki ülke tarafından 3 kez havadan, bir kez de karadan ortak devriye yapıldı.

SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ
ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ile Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un dün beraberindeki askeri heyetle toplantıya katıldığı Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu Akçakale'de sabah saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Suriye sınır hattındaki ilçenin semalarında uçuş yapan 2 helikopterden biri Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri