Son dakika: Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle bu alanda Türkiye ile ABD tarafından güvenli bölge oluşturulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Akçakale'de iki ülke askerleri tarafından Müşterek Harekat Merkezi kurularak güvenli bölgeye yönelik çalışma başlatıldı. 12 Ağustos'ta kurulan merkezin çalışmaları kapsamında bugüne kadar Fırat'ın doğusunda iki ülke tarafından 3 kez havadan, bir kez de karadan ortak devriye yapıldı.

SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ile Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un dün beraberindeki askeri heyetle toplantıya katıldığı Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu Akçakale'de sabah saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Suriye sınır hattındaki ilçenin semalarında uçuş yapan 2 helikopterden biri Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı.







