2019 yılının son aylarına yaklaştığımız şu günlerde Kurban Bayramı ve Ramazan ayı tarihleri oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Kurban ve Ramazan bayramı ne zaman, hangi tarihte soruları büyük önem kazanıyor. Öncelikli olarak Ramazan Bayramı ne yazık ki yine hafta sonuna denk gelecek. Kurban Bayramı tatili ile Perşembe günü ile başlayacak. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir.